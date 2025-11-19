Захарова рассказала о срыве Борисом Джонсоном ее визита в Британию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что за несколько лет до начала специальной военной операции (СВО) в отношении нее применялись санкции со стороны Запада, в том числе и Великобритании. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе интервью в рамках медиафорума международного Клуба народного единства на площадке ТАСС.

По ее словам, в 2018-2019 годах она была приглашена на выступление в британский парламент для обсуждения ситуации на Украине, но в последний момент ее приглашение было отозвано. Захарова уверена, что это было сделано под давлением Бориса Джонсона, который на тот момент занимал пост министра иностранных дел. Вспомнила представитель российского МИД и ситуацию, когда ей отказали в британской визе, чтобы принять участие в международном информационном форуме.

Захарова подчеркнула, что история с санкциями в отношении России была и до СВО, но тогда она была завуалирована.

До этого она рассказала, что Россия продолжает оперативно выдавать визы американским гражданам, несмотря на ужесточение со стороны США. В тоже время она напомнила, что россиянам получить американскую визу не так просто. Для этого им нужно выехать за рубеж и встать в очередь за полгода, а то и больше, чтобы пройти собеседование, которое совершенно не означает, что визу они получат.

Ранее Захарова отметила, что Москва ответит на закрытие генконсульства в Польше.