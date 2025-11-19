США нашли способ сделать Россию «более открытой» к переговорам по Украине

WSJ: США отправили министра армии в Киев в надежде на более открытую позицию РФ

США отправили министра армии Дэниела Дрисколла в Киев на переговоры с украинской стороной, так как считают, что Россия будет «более открыта» к урегулированию ситуации на Украине при военном посредничестве. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

«Решение Белого дома обратиться к Дрисколлу и высокопоставленным военным отчасти продиктовано убеждением, что Москва может быть более открыта для переговоров при военном посредничестве», — говорится в сообщении издания.

США совместно с Россией разрабатывают новый план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов, сообщают западные СМИ. Вместе с тем стало известно, что в Киев направляется американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом. Что известно о новом плане, который создают без участия Украины и Европы — в материале «Газеты.Ru».

По данным источников The Wall Street Journal, основная задача делегации заключается в возобновлении мирных переговоров от имени американского президента. После визита в Киев Дрисколл якобы собирается провести встречу с представителями российской стороны.

Ранее политолог назвал причину внезапной поездки Зеленского в Турцию.