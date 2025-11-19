На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Захарова прокомментировала сообщения о рамочном соглашении с США по Украине

Представитель МИД Захарова: РФ не получала от США проекта соглашения по Украине
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в беседе с «Ридусом» прокомментировала публикации западных СМИ о том, что рамочное соглашение о прекращении конфликта на Украине будет согласовано в ближайшее время.

По словам дипломата, МИД РФ не получал какой-либо информации от Госдепартамента США о подготовке документов такого уровня.

«Если бы у американской стороны появились предложения, то о них сообщили бы по установленным для этого каналам связи внешнеполитических ведомств двух стран», — сказала Захарова.

Как сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома, рамочное соглашение о прекращении конфликта на Украине будет одобрено всеми сторонами уже на этой неделе.

Отмечается, что в Вашингтоне испытывают оптимизм, но Украина и страны Европы не участвуют в подготовке параметров урегулирования.

До этого издание Axios писало, что администрация президента США Дональда Трампа в консультациях с Россией тайно работает над новым мирным планом по Украине. По данным издания, работа ведется спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, который курирует проект от Белого дома.

Ранее сообщалось, что США планируют заключить торговые соглашения с тремя странами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами