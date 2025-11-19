Захарова прокомментировала сообщения о рамочном соглашении с США по Украине

Представитель МИД Захарова: РФ не получала от США проекта соглашения по Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в беседе с «Ридусом» прокомментировала публикации западных СМИ о том, что рамочное соглашение о прекращении конфликта на Украине будет согласовано в ближайшее время.

По словам дипломата, МИД РФ не получал какой-либо информации от Госдепартамента США о подготовке документов такого уровня.

«Если бы у американской стороны появились предложения, то о них сообщили бы по установленным для этого каналам связи внешнеполитических ведомств двух стран», — сказала Захарова.

Как сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома, рамочное соглашение о прекращении конфликта на Украине будет одобрено всеми сторонами уже на этой неделе.

Отмечается, что в Вашингтоне испытывают оптимизм, но Украина и страны Европы не участвуют в подготовке параметров урегулирования.

До этого издание Axios писало, что администрация президента США Дональда Трампа в консультациях с Россией тайно работает над новым мирным планом по Украине. По данным издания, работа ведется спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, который курирует проект от Белого дома.

