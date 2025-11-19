Эрдоган начал переговоры с Зеленским по решению на Украине

Эрдоган начал переговоры с Зеленским по урегулированию ситуации на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский в Анкаре начал переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по ситуации на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники.

«Переговоры начались», — сообщили в канцелярии.

Утром 19 ноября дня Зеленский прибыл в Анкару на переговоры со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Украинского лидера сопровождает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, который до этого совершил рабочую поездку в Соединенные Штаты.

Портал Axios сообщил, что Уиткофф отменил встречу с Зеленским в Турции.

19 ноября издание Politico со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома писало о том, что рамочное соглашение о прекращении конфликта на Украине будет одобрено всеми сторонами уже на этой неделе.

В Вашингтоне испытывают оптимизм, но Украина и страны Европы не участвуют в подготовке параметров урегулирования украинского конфликта.

При этом США намерены представить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому свой новый мирный план по Украине «как свершившийся факт».

Источники в администрации президента США Дональда Трампа сообщили газете, что Зеленский, находясь под давлением «как на поле боя, так и в тылу», вынужден будет принять «то, что ему предлагают».

Ранее Сибига раскрыл, с чего должен начинаться любой план по миру на Украине.