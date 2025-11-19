На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт: Зеленский и его команда не осознают серьезности коррупционного скандала

Политолог Маркелов: Киев не осознает последствий коррупционного скандала
Valentyn Ogirenko/Reuters

О развале режима в Киеве на данный момент речи не идет, но давление на него оказывается сильное. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог Сергей Маркелов, комментируя коррупционный скандал на Украине. При этом, как считает эксперт, президент страны Владимир Зеленский и его окружение не осознают всей серьезности ситуации, обманывая себя и «играя мускулами».

«Политики такого уровня, как Зеленский, такие молодые, задорные, его команда, там тот же Ермак, тот же Умеров, и так далее, и так далее, все эти ребята — они находятся в так называемой ловушке лидерства, смысл ее в том, что нарушается принцип обратной связи. Что такое нарушение обратной связи? Эти угрозы уже есть, но ты находишь оправдание и говоришь, что это не угрозы», — пояснил Маркелов.

Что касается лично Зеленского, он понимает, что пока до него не добрались, в том числе, благодаря Европейскому союзу, который, в первую очередь, защищает себя, ведь в коррупционных схемах замешаны все, добавил политолог.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых стал бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником Зеленского и его «кошельком».

Позднее имя Зеленского всплыло в обвинительном заключении НАБУ по делу в отношении Миндича. В документе говорится, что бизнесмен воспользовался ситуацией, которая сложилась в период военного положения, а также дружескими отношениями с украинским лидером и чиновниками, чтобы отмывать деньги. По некоторым данным, Зеленский лично одобрял хищения из бюджета.

Ранее в Раде рассказали, сколько Миндич и его финансист успели отмыть денег.

