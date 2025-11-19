На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В партии Зеленского произошел раскол из-за коррупционного скандала

Нардеп Гончаренко: в партии Зеленского произошел раскол из-за коррупции
Susana Vera/Reuters

В партии украинского лидера Владимира Зеленского «Слуги народа» произошел раскол на фоне продолжающегося коррупционного скандала на Украине. Об этом в своем Telegram-канале заявил нардеп Алексей Гончаренко.

«Ну что ж, видим в «Слугах народа» раскол», — сообщил он.

Гончаренко пояснил, что представители партии Зеленского выступили с заявлением о необходимости создания новой коалиции и нового правительства на Украине.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых стал Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником Зеленского и его «кошельком».

НАБУ уже предъявило обвинение Тимуру Миндичу по пяти статьям. Ему инкриминируют создание преступной организации, незаконное влияние на министра энергетики и обороны, контроль за финансовыми потоками в энергетическом секторе, отмывание средств и вербовку участников преступной организации. Сам Миндич сбежал из страны в день суда об избрании ему меры пресечения.

Ранее НАБУ прекратило публикацию материалов по делу Миндича из-за новой детали.

Все новости на тему:
Новости Украины
