Отказ Уиткоффа от встречи с Зеленским назвали угрозой

Депутат ГД Чепа: отказ Уиткоффа от встречи с Зеленским говорит о большой угрозе

Отказ специального посланника президента США Стива Уиткоффа от встречи с Владимиром Зеленским указывает на возникновение серьезной угрозы для украинского президента и его команды. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, сообщает News.ru.

Парламентарий напомнил, что ранее Вашингтон также отказался принимать главу офиса президента Украины Андрея Ермака, который вместо возвращения в Киев отправился в Италию. По мнению депутата, активность Национального антикоррупционного бюро Украины также свидетельствует о нарастании давления на команду Зеленского.

«То же самое мы видим и с Зеленским, с ним отказался встречаться Уиткофф. Не просто так шум поднимает и Национальное антикоррупционное бюро Украины. Возникла очень большая угроза перед командой Зеленского», — считает Чепа.

Депутат также связал ситуацию с приближающимися промежуточными выборами в США, отметив, что предвыборный период может повлиять на политику Белого дома в отношении украинского руководства.

19 ноября Axios сообщил, что Уиткофф отменил встречу с Зеленским в Турции.

Утром того же дня Зеленский прибыл в Анкару на переговоры с Уиткоффом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Украинского лидера сопровождает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, который до этого совершил рабочую поездку в Соединенные Штаты.

