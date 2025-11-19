На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД Польши заявили, что президент хочет вывести страну из Евросоюза

Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Польши Кароль Навроцкий намерен подготовить «психологическую и политическую почву» для выхода республики из ЕС. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает издание Rzeczpospolita.

«Вы готовите психологическую и политическую почву для выхода из Евросоюза под Polexit. Если вы и правая сторона парламента хотите сделать это по какой-то причине, вы знаете, то скажите это четко», — сказал он.

По словам Сикорского, Навроцкий «имеете право на частные мнения», поскольку ЕС «не идеален», однако, по мнению министра, не стоит «придумывать опасность для суверенитета».

До этого министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции Radio Zet высказался о членстве Украины в ЕС. Как отметил глава минобороны, в Евросоюз не может вступить коррумпированная страна.

По его словам, западные партнеры Украины должны потребовать от киевских властей немедленного выяснения обстоятельств коррупционного скандала в сфере энергетики, в котором оказались замешаны люди из окружения президента Владимира Зеленского. Косиняк-Камыш подчеркнул, что Запад должен настаивать на проведении надлежащего расследования.

Ранее в США допустили причастность Зеленского к коррупционному скандалу в энергетике.

