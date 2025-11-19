На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский пригласит оппозицию в правительство Украины, чтобы «успокоить критиков»

Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинский лидер на фоне коррупционного скандала планирует включить в правительство представителей оппозиции, чтобы «успокоить критиков». Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

«Двое украинских чиновников заявили, что Зеленский сказал им, что не поддастся давлению и оставит Ермака у власти, но внесет некоторые изменения в состав правительства, возможно, пригласив некоторых оппозиционеров, чтобы успокоить критиков», — говорится в сообщении издания.

Как пишет Politico, украинские чиновники ожидают от лидера страны «прямого высказывания» Зеленского по поводу коррупционного скандала на Украине.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых стал Миндич, который считается ближайшим соратником Зеленского и его «кошельком».

Ранее Кремль заявил о последствиях для Украины из-за коррупционного скандала.

