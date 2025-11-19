На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Орбан жестко ответил фон дер Ляйен на призыв выделить Киеву кредит в €135 млрд

Орбан: за новый кредит Украине придется расплачиваться внукам европейцев
Алексей Майшев/РИА Новости

За возможный новый кредит в размере €135 млрд, который Еврокомиссия (ЕК) предлагает выделить Украине, придется расплачиваться внукам европейцев. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х.

«Астрономическая сумма, которой сегодня не существует. <...> Нашим внукам придется расплачиваться за издержки российско-украинского конфликта», — написал политик.

Орбан отметил, что запрашиваемая ЕК сумма, которую предлагается выделить Киеву в течение двух лет, составляет по меньшей мере 65% от годового объема экономики Венгрии и почти 75% от годового бюджета ЕС. Премьер подчеркнул, что это «абсолютно нелепо», и пообещал, что ответ от Венгрии последует незамедлительно.

17 ноября газета Politico опубликовала текст письма главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, адресованного лидерам стран Евросоюза. Среди прочего в нем содержится оценка потребностей Киева во внешнем финансировании на 2026-2027 годы. По данным ЕК, Украине в ближайшие два года требуется €135,7 млрд при условии, что конфликт с Россией завершится в 2026 году. В эту сумму включены €52,3 млрд на макрофинансовые нужды и €83,4 млрд на военные.

В этом письме фон дер Ляйен предложила выделить Украине кредит на €90 млрд за счет заимствований объединения на финансовых рынках, причем средства не будут привязаны к замороженным активам РФ. Ожидается, что процентные расходы по кредиту полностью лягут на членов ЕС, поскольку не могут быть перенесены на Украину.

Ранее Орбан раскрыл, сколько Европа потратила на Украину за три года конфликта.

