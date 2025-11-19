В Кремле ответили на вопрос, насколько атака ATACMS на Воронеж отдаляет мир

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге ответил на вопрос, насколько украинская атака ракетами ATACMS на Воронеж отдаляет мир.

«Мы продолжаем СВО. Наши вооруженные силы противостоят попыткам киевского режима наносить удары дальнобойным оружием. В данном случае американским. Мы знаем, что все эти ракеты американские были сбиты нашими средствами ПВО. Наши военные выполняют свои задачи, работая, как и раньше, исключительно по военным и околовоенным целям», — сказал Песков.

По данным Минобороны России, 18 ноября ВСУ атаковали Воронеж четырьмя ракетами ATACMS — они были перехвачены ЗРК С-400 и комплексом «Панцирь». В результате падения обломков ракет были повреждены несколько зданий.

В ведомстве заявили, что две пусковые установки, которые выполнили запуск ракет, были обнаружены российскими военными в районе населенного пункта Волосская Балаклея.

По ним был нанесен удар при помощи комплекса «Искандер-М», в результате которого две пусковые установки MLRS с боекомплектом были уничтожены.

Ранее российским военным поставили новейшие «Панцири-СМД».