Рубио оказал влияние на Трампа по одному вопросу

Bloomberg: Рубио внес скептицизм в позицию Трампа по переговорам с Россией

Государственный секретарь США Марко Рубио внес скептицизм в позицию президента страны Дональда Трампа по переговорам с Россией. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

По данным собеседников агентства, Рубио усердно ждал, пока подход спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа к взаимодействию с Россией не принесет свои плоды, а затем смог вмешаться и внести еще больше скептицизма.

Глава Госдепа стал главным внешнеполитическим чиновником из администрации Трампа, чье влияние только растет.

На прошло неделе Рубио заявил, что представители России и США пришли к согласию, что следующая встреча президентов двух страны Владимира Путин и Дональда Трампа должна принести конкретный результат.

Он добавил, что американская сторона не намерена проводить встречи ради самих встреч.

В октябре сорвались переговоры Путина и Трампа, которые должны были пройти в Будапеште.

Ранее Трамп заявил, что рассматривал хорошие отношения с Путиным как фактор решения конфликта на Украине.