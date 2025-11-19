Орбан заявил, что запрашиваемая ЕК сумма на финансирование Украины не существует

Запрашиваемая Европейской комиссией сумма на финансирование Украины в размере €135 млрд не существует в данный момент времени, поэтому для ее передачи Европейскому союзу придется брать на себя заем. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в соцсети Х.

«Эта астрономическая сумма не существует сегодня, просто не существует. Этот брюссельский «фокус» обернется совместным европейским займом, из-за которого будут обременены даже наши внуки», — написал он.

При этом Орбан отметил, что для Будапешта невозможно брать на себя обязательства в рамках такой инициативы. Он пообещал незамедлительный ответ со стороны Венгрии.

17 ноября сообщалось, что Европейская комиссия предлагает странам Евросоюза выделить Украине кредит на €90 млрд за счет заимствований объединения на финансовых рынках, причем средства не будут привязаны к замороженным активам Российской Федерации.

До этого глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро допустил, что Украина не сможет вернуть беспроцентный кредит в размере €140 млрд, который ЕС планирует обеспечить за счет замороженных суверенных активов России. В Париже выразили надежду, что партнеры «разделят с ними финансовый риск». При этом консенсуса по российским активам в ЕС по-прежнему нет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Норвегия отказалась выполнять роль гаранта по кредиту для Украины.