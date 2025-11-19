В Госдуме отреагировали на атаку Воронежа ракетами ATACMS: «Ответ должен быть дан»

Президент США Дональд Трамп мог разрешить Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь территории России. Об этом NEWS.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя попытку удара ВСУ по Воронежу.

«Думаю, у ВСУ по-прежнему мало ATACMS, иначе они использовали бы их чаще. И все же Воронежскую область они попытались атаковать. А это значит, что Трамп мог разрешить им наносить удары вглубь России. Я такого сценария не исключаю», — сказал Колесник.

Западу должны быть заданы «серьезные вопросы», чтобы «потом нам не пришлось отвечеть», указал Колесник. Он также отметил, что ответ ВСУ «тоже должен быть дан».

Накануне ВСУ выпустили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США по Воронежу. Как рассказали в Минобороны, расчеты ЗРК С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» сбили все снаряды. Упавшие обломки ракет повредили крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также одного частного дома.

