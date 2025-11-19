На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медведев объяснил, как успехи ВС России приближают крах «киевского режима»

Медведев: успехи ВС России являются лучшим катализатором гибели киевского режима
Екатерина Штукина/РИА Новости

Успехи Вооруженных сил (ВС) России в зоне боевых действий являются лучшим катализатором «гибели киевского режима», которая будет «неизбежной и мучительной». Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По его словам, «абсцесс» украинской власти протекает быстрее, чем казалось. Политик выразил уверенность, что если руководство страны не совершит «самоампутацию», то разложение распространится на всю Украину, и Киев ждет «кровавая гибель».

В этой же публикации Медведев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на происходящее в стране, в частности коррупционный скандал, пока сохраняет шансы «подергаться на западной ниточке». Однако вскрывшийся в Европе «гнойник» в любом случае будет вскрыт, считает политик. По его словам, речь уже идет «не просто о вскрытии нагноения, а о газовой гангрене бандеровской власти». Медведев написал, что если Киев не отсечет «гниющую часть своего тела», то есть не избавится от Зеленского, то всей Украине придет конец.

Ранее Захарова назвала коррупционный скандал на Украине «очередным вскрывшимся гнойником».

