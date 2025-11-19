На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Министр армии США после поездки в Киев планирует встречу с российской стороной

WSJ: Дрисколл после переговоров в Киеве планирует встречу с российской стороной
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Министр армии США Дэниел Дрисколл, который в среду проведет переговоры с украинскими властями, намерен после этого провести встречу с российской стороной. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Министр армии США Дэниел Дрисколл, а также два четырехзвездных генерала армии США должны были провести переговоры с... Владимиром Зеленским и другими официальными лицами Украины, а также с высокопоставленными военными и представителями промышленности. Позже Дрисколл планирует встретиться с российскими официальными чиновниками», — сказано в материале.

Незадолго до этого Politico сообщило о прибытии делегации во главе с министром армии США в Киев. Одна из ключевых целей поездки — переговоры о сделке, в рамках которой Киев передаст Вашингтону технологии производства беспилотников.

Издание отмечает, что министр обороны США Пит Хегсет пока ни разу не посещал Украину. Таким образом, Дрисколл и начальник штаба Сухопутных войск страны Рэнди Джордж являются самыми высокопоставленными представителями Пентагона, совершившими визит в Киев при администрации президента Дональда Трампа.

Ранее стало известно об отмене переговоров Уиткоффа и Ермака в Турции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами