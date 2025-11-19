На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп оценил позиции РФ и Китая по принятой СБ ООН резолюции США по Газе

Трамп: США ценят позицию РФ и Китая по принятой СБ ООН резолюции по Газе
Amir Cohen/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что ценит позиции России и Китая при голосовании в Совете Безопасности ООН по резолюции в поддержку его мирного плана по сектору Газа. Об этом пишет ТАСС.

«Китай, который был против, воздержался и не проголосовал против. Россия, которая была против, не стала голосовать против. Мы это ценим. Один голос против, и этого бы не произошло», — сказал он в ходе торжественного ужина в честь визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в Вашингтон.

18 ноября в МИД РФ заявили, что принятая Совбезом ООН резолюция США по решению конфликта в секторе Газа противоречит международно-правовым решениям о создании государства Палестина. В министерстве отметили, что документ не соответствует решениям о создании «независимого и территориально непрерывного государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, который бы сосуществовал в мире с Израилем».

Накануне Совбез ООН принял резолюцию в поддержку плана США по урегулированию в Газе. За документ проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, Россия и Китай воздержались. Проект предусматривает создание в Газе временного «совета мира» и развертывание международных стабилизационных сил с двухлетним мандатом. В документе не упоминается двугосударственное решение, а палестинская государственность рассматривается как отдаленная перспектива. План Трампа из 20 пунктов исключает участие ХАМАС в управлении сектором.

Ранее Трамп назвал ситуацию в Газе «небольшим беспорядком».

Все новости на тему:
Война в Газе
