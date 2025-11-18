На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Совфеде предрекли исчезновение англосаксов

Пушков: англосаксы могут исчезнуть как этнос из-за наплыва мигрантов на Запад
Илья Питалев/РИА Новости

Англосаксы могут исчезнуть как этнос из-за политики замещения коренного населения их стран мигрантами. Об этом в своем Telegram-канале заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

В качестве примера он привел Канаду. Сенатор обратил внимание, что 40% детей, появившихся на свет в стране, были от женщин, родившихся «за рубежом». То есть они не были канадками.

«При той политике замещения коренного населения мигрантами, которая проводится в Канаде, в 2034 году таких будет 50-55 %, а в 2044-ом — все 60-65, то есть две трети», — написал он.

Политик считает, что это ждет весь англосаксонский мир.

«Затем от англосаксов как этноса, населявшего Британию, США, Канаду, останется только воспоминание», — добавил он.

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал неконтролируемую миграцию главной угрозой для европейских стран и предупредил о риске подобной ситуации в Соединенных Штатах. Выступая на Конференции консервативных политических действий (CPAC), он заявил, что решение западных лидеров допустить массовый приток мигрантов подрывает безопасность как Европы, так и США.

Ранее в России назвали нелегальную миграцию реальной угрозой нацбезопасности.

