Канцлер ФРГ допустил причастность России ко взрыву железной дороги в Польше

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в целом согласен с обвинениями Польши в причастности России к диверсии на железной дороге. Об этом глава немецкого кабмина заявил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает ТАСС.

«Польское правительство, предположительно, право в своих предположениях. <...> Я поговорю об этом в ближайшие дни с польским правительством и спрошу, есть ли у него новые сведения, откуда совершена эта атака», — сказал канцлер.

Мерц добавил, что случившееся «вписывается в ряд диверсий», которые якобы наблюдались в Германии. В частности, по словам канцлера, речь идет о полетах неустановленных беспилотников.

18 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что правоохранительные органы страны установили личности подозреваемых в совершении трех диверсий на польской железной дороге. По словам главы правительства, речь идет о двоих «гражданах Украины, сотрудничающих с Россией». Оба после совершения диверсий покинули Польшу, выехав в Белоруссию. Сегодня же министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш прямо обвинил в этих происшествиях Москву. Каких-либо доказательств ни он, ни Туск не привели, в России причастность к инцидентам отрицают. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МИД Украины ответил на обвинения сограждан в диверсии в Польше.