Трамп рассказал, к чему приведут усилия по решению конфликта в Газе

Президент США Дональд Трамп заявил, что усилия по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной делают счастливее обе стороны. Запись его выступления опубликована на YouTube-канале Белого дома.

В рамках встречи с наследным принцем, премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Трамп отметил, что Вашингтон тесно взаимодействует с широким кругом заинтересованных лиц, что «делает счастливыми все стороны».

До этого Трамп сообщил, что формируемый для управления сектором Газа «совет мира» будет включать его самого и лидеров других ключевых мировых держав.

18 ноября СБ ООН принял резолюцию в поддержку плана США по урегулированию в Газе. За документ проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, Россия и Китай воздержались. Проект предусматривает создание в Газе временного «совета мира» и международных стабилизационных сил с двухлетним мандатом. В документе не упоминается двугосударственное решение, а палестинская государственность рассматривается как отдаленная перспектива. План Трампа из 20 пунктов исключает участие ХАМАС в управлении сектором.

Ранее в Израиле предложили арестовать Аббаса, если ООН признает Палестину.