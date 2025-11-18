В Британии увидели иронию в «историческом» соглашении Макрона и Зеленского

Украина не получит французские истребители Rafale до конца боевых действий. Об этом в социальной сети X заявил британский дипломат Ян Прауд.

«Ирония в том, что деньги налогоплательщиков Британии и Германии идут Украине на покупку французских (и шведских) истребителей, но они не поступят на вооружение до окончания боевых действий», — написал он.

Также дипломат выразил мнение, что страны Европы скоро начнут призывать Украину урезать свой бюджет.

17 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном соглашение на поставку 100 истребителей Rafale, которое назвали «историческим». Также они договорились о поставках французского оружия для защиты неба Украины. Соглашение уже назвали «историческим». Какую военную технику получит Киев, поможет ли она ему завоевать господство в небе и что не так с этим договором — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее аналитик назвал российские истребители, которые будут уничтожать Rafale на Украине.