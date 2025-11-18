На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

США обвинили «противников» в намерении взять Арктику под контроль

Глава МВБ США Ноэм: противники Вашингтона хотят установить контроль над Арктикой
true
true
true
close
murattellioglu/Shutterstock/FOTODOM

«Противники» США хотят установить контроль над Арктикой. Об этом заявила глава министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов Кристи Ноэм, сообщает ТАСС.

По ее словам, сегодняшний день является «крупной вехой в гонке, нацеленной на то, чтобы сохранить Арктику для всех наших стран».

«Наши противники быстро движутся к тому, чтобы выдвинуть претензии на ее стратегическое местоположение, а также ее богатые природные ресурсы <...>. Если мы уступим эту высоту, то обречем будущие поколения на постоянную уязвимость. И мы не допустим, чтобы это произошло при нас», — сказала министр.

Ноэм поучаствовала в подписании в Вашингтоне вместе с представителями Канады и Финляндии трехстороннего документа. Речь идет о совместном заявлении о намерениях. Оно, как отмечает американская сторона, отражает коллективную решимость США, Канады и Финляндии «укрепить производственные мощности и систему подготовки кадров», необходимые для строительства ледоколов, а также трехстороннее сотрудничество в Арктике и Антарктике.

22 августа президент РФ Владимир Путин сообщил, что российские власти ведут переговоры с США о перспективах совместных проектов в Арктике и на Аляске. По его словам, никто, кроме России, не обладает подходящими технологиями для работы в регионе, что и вызывает большой интерес со стороны партнеров страны, а теперь и со стороны Соединенных Штатов.

Ранее в США признали, что Россия побеждает в «битве за Арктику».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами