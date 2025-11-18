США обвинили «противников» в намерении взять Арктику под контроль

«Противники» США хотят установить контроль над Арктикой. Об этом заявила глава министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов Кристи Ноэм, сообщает ТАСС.

По ее словам, сегодняшний день является «крупной вехой в гонке, нацеленной на то, чтобы сохранить Арктику для всех наших стран».

«Наши противники быстро движутся к тому, чтобы выдвинуть претензии на ее стратегическое местоположение, а также ее богатые природные ресурсы <...>. Если мы уступим эту высоту, то обречем будущие поколения на постоянную уязвимость. И мы не допустим, чтобы это произошло при нас», — сказала министр.

Ноэм поучаствовала в подписании в Вашингтоне вместе с представителями Канады и Финляндии трехстороннего документа. Речь идет о совместном заявлении о намерениях. Оно, как отмечает американская сторона, отражает коллективную решимость США, Канады и Финляндии «укрепить производственные мощности и систему подготовки кадров», необходимые для строительства ледоколов, а также трехстороннее сотрудничество в Арктике и Антарктике.

22 августа президент РФ Владимир Путин сообщил, что российские власти ведут переговоры с США о перспективах совместных проектов в Арктике и на Аляске. По его словам, никто, кроме России, не обладает подходящими технологиями для работы в регионе, что и вызывает большой интерес со стороны партнеров страны, а теперь и со стороны Соединенных Штатов.

Ранее в США признали, что Россия побеждает в «битве за Арктику».