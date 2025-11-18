На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медведев провел встречу с Хинштейном

Медведев обсудил с Хинштейном обеспечение безопасности Курской области
Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев сообщил в Max, что провел встречу с губернатором Курской области Александром Хинштейном.

«В ходе встречи с губернатором Курской области Александром Хинштейном обсудили темы, связанные с обеспечением региональной безопасности», — написал Медведев.

В конце октября он приезжал в Курскую область. В ходе визита зампред Совбеза заявил, что Курск достоин того, чтобы его историческая часть получила вторую жизнь. По его словам, перед страной стоит задача в восстановлении региона в связи с трагическими событиями.

Также Медведев заявил, что для помощи Курской области нужно задействовать мощь всего российского государства. Медведев подчеркнул, что сейчас в регионе много проблем, часть которых не поддаются решению через волонтерские возможности.

Ранее Медведев рассказал о своих курских корнях.

