Спикер Рады резко прокомментировал призывы к отставке правительства Украины

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук отверг призывы к отставке правительства Украины и заявил, что государство в состоянии конфликта «не может позволить себе политического саботажа». Публикация появилась на его странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Спикер Рады выразил сожаление, что часть оппозиционных депутатов заблокировала трибуну для выступления. Он призвал разграничивать увольнение отдельных министров и отставку всего правительства.

«Впрочем, представители одной политической силы, действуя вопреки регламенту, пытаются продвигать собственные политические амбиции. В очередной раз заблокировав работу парламента, они срывают рассмотрение важных вопросов, которые Верховная рада должна решать в интересах государства. Такое поведение является безответственным», — указал Стефанчук.

Он отметил, что парламентарии могут дискутировать и иметь разные позиции, но «есть граница, за которой политические амбиции представляют угрозу для государства». В связи с этим Стефанчук призвал депутатов возобновить конструктивную работу и выполнить свой конституционный долг.

18 ноября депутаты из партии «Европейская солидарность» во главе с бывшим президентом Украины Петром Порошенко заблокировали трибуну в Верховной раде и потребовали отставки всего кабмина. Рада должна была проголосовать за отставку Германа Галущенко с поста министра юстиции Украины, а также министра энергетики Светланы Гринчук на фоне коррупционного скандала.

