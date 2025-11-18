Большая часть денег, которые предыдущая администрация президента США Джо Байдена выделила Киеву, была разворована на Украине. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вот те самые, как сейчас говорит (действующий президент США Дональд. — «Газета.Ru») Трамп, 350 миллиардов долларов, которые дала прежняя администрация, из них тоже большая часть была разворована на Украине», — сказал представитель Кремля.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых стал Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником президента Украины Владимира Зеленского и его «кошельком».

При этом газета The New York Post писала о том, что украинский лидер лично одобрил хищения из энергетического сектора страны $100 млн.

