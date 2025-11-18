На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле рассказали, куда ушли деньги, выделенные Украине при Байдене

Песков: большая часть выделенных при Байдене средств Киеву была разворована
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Большая часть денег, которые предыдущая администрация президента США Джо Байдена выделила Киеву, была разворована на Украине. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вот те самые, как сейчас говорит (действующий президент США Дональд. — «Газета.Ru») Трамп, 350 миллиардов долларов, которые дала прежняя администрация, из них тоже большая часть была разворована на Украине», — сказал представитель Кремля.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых стал Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником президента Украины Владимира Зеленского и его «кошельком».

При этом газета The New York Post писала о том, что украинский лидер лично одобрил хищения из энергетического сектора страны $100 млн.

Ранее бывший депутат Рады рассказал, как США оказывают давление на Зеленского.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами