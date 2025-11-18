Названа страна НАТО, которой уготована роль плацдарма для действий против РФ

Польша может использоваться НАТО как один из плацдармов для действий против России. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко во время стрима на телеканале «Звезда».

«Я не исключаю, что Польша является той страной, одной из стран, на которой готовят плацдарм для стран НАТО», — отметил эксперт.

Марочко отметил, что Польша является одной из ведущих стран, которая сейчас активно перевооружает свою армию. Кроме того, на территории этой страны строятся базы НАТО, закуплено огромное количество техники, танков и самолетов, обратил внимание эксперт.

Также Марочко отметил рост военных амбиций у ряда государств, в том числе у Польши и «прибалтийских карликовых стран».

До этого глава минобороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия якобы может напасть на одну из стран НАТО в ближайшие годы. Министр обратил внимание на то, что вопрос о сроках потенциального конфликта и подготовки к нему «остается спекулятивным». Однако военные эксперты, по его словам, полагают, что после восстановления своих вооруженных сил Россия будет якобы способна напасть на одного из членов НАТО на востоке. Министр уточнил, что речь идет о 2029 годе.

При этом Писториус указал на то, что оценки некоторых экспертов по этому поводу начинают меняться, и они предполагают, что «нападение» якобы возможно с 2028 года, а часть из них и вовсе считает, что прошедшее лето было последним мирным, добавил Писториус.

В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России нет сторонников какой-либо конфронтации с НАТО, но приходится вынужденно принимать меры по обеспечению своей безопасности.

