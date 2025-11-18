На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков заявил, что Польша затерялась в трех соснах в вопросе причастности Украины к диверсии

Песков: поляки запутались в трех соснах и могут столкнуться с последствиями
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя причастность Украины к диверсии в Польше, заявил, что поляки запутались в трех соснах и могут столкнуться с последствиями. Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«И, конечно, на месте поляков, на месте немцев, французов я бы, наверное, задумался. Потому что давайте вспомним: «Северные потоки», взрывы, украинцы. Поляки задерживают подозреваемого в причастности. Требования выдать из Германии. Что делают поляки? Не выдают. Они запутались, они запутались в трех соснах», — сказал представитель Кремля.

Кроме того, он назвал примечательным тот факт, что в этой ситуации опять фигурируют граждане Украины. И отметил, что на месте представителей Германии и Франции «наверное, задумался».

В комментарии Зарубину пресс-секретарь российского лидера также заявил, что в Польше русофобство «цветет пышным цветом». Так, например, Россию обвиняют во всех проявлениях гибридной войны.

Ранее в Госдуме назвали ложью заявления о причастности РФ к подрыву ж/д путей в Польше.

