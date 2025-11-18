Президент Украины Владимир Зеленский остается порождением коррупции, которое отравляет жизнь в республике. Об этом заявил бывший советник по экономическим вопросам в посольстве Великобритании в Москве Иэн Прауд в статье для издания Responsible Statecraft.

По словам дипломата, сегодня есть «убедительные аргументы», что урегулирование конфликта и остановка поддержки Киева помогут будущим лидерам Украины в переориентации на членство в Европе. При этом, как отметил экс-советник, для этого нужны реальные реформы.

«Возможно, именно по этой причине общественная поддержка прекращения войны продолжает расти, а вместе с ней и возмущение каждым новым случаем взяточничества со стороны приближенных Зеленского. Но это также может помочь объяснить, почему он не спешит с окончанием войны», — написал Прауд.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником Зеленского и его «кошельком».

