Постпред США в НАТО подтолкнул Европу к конфискации активов России

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер призвал Евросоюз к более решительным действиям в отношении России, в том числе по конфискации замороженных активов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Думаю, это [конфискация активов] ознаменует собой новый этап - более агрессивную Европу. Пришло время действовать смелее», — сказал Уитакер.

По словам постоянного представителя, если Евросоюз приступит к реализации плана по конфискации активов, то это станет значительным шагом в обеспечении финансирования Украины на ближайшие годы.

8 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ очень жестко ответит Европейскому союзу на передачу российских замороженных активов Украине. По ее словам, еврочиновники предпринимают попытки «бесцеремонно прикарманить российские средства — чем больше, они считают, тем будет им, как они полагают, лучше».

Ранее Зеленский понадеялся на Трампа и «Божью помощь» в конфискации активов России.