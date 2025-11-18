Путин назвал сферу, в которой у России нет конкурентов

Россия является единственной в мире страной, способной вести серийное производство атомных ледоколов. Об этом в ходе выполнения закладки атомного ледокола «Сталинград» заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Россия сегодня – единственная страна в мире, способная вести серийное производство, строительство мощных, надежных атомных ледоколов, и, что принципиально, на базе собственных отечественных технологий», — заявил он.

По словам главы государства, российская сторона активно и постепенно развивает свой уникальный ледокольный флот. Президент отметил, что достижения являются заслугой замечательных кораблей, ученых-атомщиков, инженеров, конструкторов, рабочих и специалистов разных профессий.

Путин добавил, что ледокол «Сталинград» станет шестым серийным кораблем в его проекте. При этом первые четыре ледокола, включая головной ледокол «Арктика» и три серийных судна «Сибирь», «Урал» и «Якутия», успешно ведут работы в арктических водах.

Российский лидер рассказал, что впереди еще большой объем работы, который будет реализован, несмотря на все сложности и вызовы.

В марте Путин говорил, что у Российской Федерации самый большой ледокольный флот в мире. Российский лидер призвал усилить «эти позиции» и вводить в строй суда нового поколения.

Ранее сообщалось, что в состав ВМФ России войдет ледокол «Евпатий Коловрат».