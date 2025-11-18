Политолог оценил перспективы для Зеленского после коррупционного скандала

Разгоревшийся на Украине коррупционный скандал сводит на нет все перспективы для президента страны Владимира Зеленского. Для него все закончится плохо. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Он отметил, что находящийся в СИЗО противник Зеленского — олигарх Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), явно хочет договориться с администрацией президента США Дональда Трампа и снять с себя все обвинения со стороны Вашингтона. За это он готов оказать американцам определенную услугу.

«Реализацией этой услуги занимается его ближайший бизнес-партнер Боголюбов, который выехал в свое время за пределы страны и находится в Австрии. Именно он дал весь расклад по коррупционным схемам в энергетике», — сказал Килинкаров.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником Зеленского и его «кошельком».

Однако, как считает Коломойский, Миндич не смог бы разработать такие сложные коррупционные схемы. По его словам, подобная идея была воплощена вышестоящими людьми, которые в итоге «подставили» предпринимателя.

Ранее бывшего партнера Коломойского признали виновным в мошенничестве за аферу в Москве.