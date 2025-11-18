Спикер Госдумы прокомментировал посягательства на российские активы

Володин назвал тех, кто посягает на российские активы, ворами и жуликами

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал тех, кто посягает на российские активы, «ворами» и «жуликами». Об этом сообщает РИА Новости.

«Те, кто посягает на нашу собственность, — воры, жулики. И по-другому эти действия нельзя никак иначе трактовать», — подчеркнул Володин.

Он уточнил, что позже «им придется все возвращать с процентами», и у них не получиться спрятаться за ширмой Евросоюза.

Володин добавил, что подобные решения европейских государств ни к чему хорошему не приведут.

18 ноября президент Финляндии Александр Стубб выразил уверенность в том, что Европейский союз (ЕС) примет решение о конфискации замороженных российских активов на основе предложений Европейской комиссии.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила, что Украина в 2026 году окажется в экономическом тупике. В связи с этим она предложила три варианта денежной помощи Киеву, один из которых состоит в изъятии замороженных российских активов. ЕС заверил Бельгию, что в этом случае она «не останется одна перед лицом ответных мер со стороны Кремля». Предполагается, что выплаты Украине начнутся ко второму кварталу 2026 года.

Ранее стало известно, кто и сколько денег выделил Украине с начала СВО.