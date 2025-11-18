На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине раскрыли секрет продвижения России на фронте

Politico: Украина раскрыла секрет продвижения России в эффекте выдавливания
Станислав Красильников/РИА Новости

Беспилотники, применяемые в ходе конфликта на Украине, фактически стерли линию фронта и создали «серую зону» шириной в 20 км. Об этом сообщает Politico со ссылкой на военных и экспертов.

Отмечается, что дроны усложнили эвакуацию и снабжение украинских войск, превратив их в смертельно опасные задачи. Сейчас большинство военнослужащих ВСУ уничтожаются во время ротации. В результате чего командиры заставляют солдат проводить на передовой недели без ротации.

Научный сотрудник украинского Национального института стратегических исследований Николай Белесков заявил, что сегодня быстрого решения для «зоны смерти» не существует. По его словам, нет такой доктрины, которая позволила бы выстроить глубокоэшелонированную оборону в условиях, когда на передовой почти нет пехотинцев, а противник перерезает связь между линией фронта и тылом и активно выводит из строя операторов беспилотников.

Секрет продвижения российских войск заключается в таком «эффекте выдавливания», высказал мнение Белесков.

Ранее в Минобороны РФ назвали число уничтоженных за сутки дронов ВСУ.

