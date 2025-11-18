В Кремле оценили работу главы Минтранса

Песков заявил, что пока рано оценивать работу главы Минтранса Никитина

Преждевременно давать оценку новому главе Минтранса Андрею Никитину, который недавно приступил к работе. Об этом на брифинге с журналистами заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока преждевременно об этом говорить. Он недавно начал работать очень активно и принимает участие во многих мероприятиях, в том числе и с президентом России, задач много стоит», — отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос журналиста о том, как оценивает президент РФ работу нового министра транспорта.

Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Никитина главой министерства транспорта России 8 июля этого года. До этого он занимал пост заместителя министра транспорта. В этой роли он отвечал за цифровую трансформацию и стратегическое развитие транспортной отрасли.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков позднее заявил, что Путин считает Никитина лучшим кандидатом в министры транспорта. По мнению президента, чиновник обладает опытом, который наилучшим образом отвечает поставленным перед Минтрансом задачам.

Ранее сообщалось, что транспортную стратегию России актуализируют до 2030 года.