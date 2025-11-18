На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле оценили работу главы Минтранса

Песков заявил, что пока рано оценивать работу главы Минтранса Никитина
true
true
true
close
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Преждевременно давать оценку новому главе Минтранса Андрею Никитину, который недавно приступил к работе. Об этом на брифинге с журналистами заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока преждевременно об этом говорить. Он недавно начал работать очень активно и принимает участие во многих мероприятиях, в том числе и с президентом России, задач много стоит», — отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос журналиста о том, как оценивает президент РФ работу нового министра транспорта.

Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Никитина главой министерства транспорта России 8 июля этого года. До этого он занимал пост заместителя министра транспорта. В этой роли он отвечал за цифровую трансформацию и стратегическое развитие транспортной отрасли.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков позднее заявил, что Путин считает Никитина лучшим кандидатом в министры транспорта. По мнению президента, чиновник обладает опытом, который наилучшим образом отвечает поставленным перед Минтрансом задачам.

Ранее сообщалось, что транспортную стратегию России актуализируют до 2030 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами