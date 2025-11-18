В Кремле заявили, что истребители Rafale не помогут ВСУ улучшить ситуацию на фронте

Франция никоим образом не способствует установлению мира на Украине, поставляя ей истребители. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, прокомментировав поставки Киеву Парижом 100 истребителей Rafale.

Представитель Кремля заявил, что Париж пока занимается разжиганием военных и провоенных настроений, в этой связи Россия выражает только сожаление.

По мнению Пескова, какие бы самолеты ни поставлялись Украине, ситуацию на фронтах они изменить не смогут.

17 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал с президентом Франции Эммануэлем Макроном соглашение на поставку 100 истребителей Rafale. Также они договорились о поставках французского оружия для защиты неба Украины. Соглашение уже назвали «историческим». Какую военную технику получит Киев, поможет ли она ему завоевать господство в небе и что не так с этим договором — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее во Франции потребовали отставки Макрона после встречи с Зеленским.