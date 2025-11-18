В Кремле рассказали, планирует ли Путин контакты с Уиткоффом

Песков: контакты Путина с Уиткоффом или Анкарой не планируются

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга ответил на вопрос, планирует ли президент России Владимир Путин контакты со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

«Пока планов (по контактам с Уиткоффом или турецкой стороной. — «Газета.Ru») нет. Но если кто-то из упомянутых посчитает важным (поговорить. — «Газета.Ru»), Путин будет открыт для разговора», — поделился Песков.

18 ноября Reuters со ссылкой на собственные источники сообщало, что Уиткофф посетит Турцию 19 ноября, где примет участие в переговорах с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Накануне неназванные источники сообщили газете Politico, что в Евросоюзе (ЕС) сомневаются в способности Уиткоффа надежно передавать информацию президенту США по конфликту на Украине. По данным газеты, чиновники ЕС потрясены непониманием Уиткоффом всех тонкостей конфликта между Москвой и Киевом. Из-за чего европейские лидеры стремятся общаться с президентом Трампом напрямую, как можно чаще и в присутствии как можно большего числа своих коллег, говорится в статье.

Ранее Уиткофф ответил на вопрос о своем будущем на посту спецпосланника Трампа.