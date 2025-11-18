На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Борьба в Еврокомиссии за контроль над дипломатией похожа на «Игру престолов»

Monde: в Брюсселе битва за контроль над дипломатией ЕС достойна «Игры престолов»
Florence Lo/Reuters

В Еврокомиссии разворачивается битва за контроль над евродипломатией, сравнимая с сериалом «Игра престолов». Об этом пишет французская газета Le Monde.

«(Глава Еврокомиссии – «Газета.Ru») Урсула фон дер Ляйен концентрирует в своих руках все больше прерогатив в ущерб исторической дипломатической службе, возглавляемой эстонкой Кайей Каллас, которая, похоже, находится в изоляции», — говорится в сообщении издания.

Как пишет Le Monde, с момента своего назначения в конце 2024 года глава евродипломатии Кая Каллас пытается выйти из тени фон дер Ляйен, которая занимает главенствующие позиции в решении важных вопросов дипломатии и безопасности.

Газета отмечает, что в Европейской комиссии битва за контроль над дипломатией «достойна «Игры престолов»».

До этого фон дер Ляйен заявляла, что в следующем году Украина рискует оказаться в «экономическом тупике» из-за увеличения затрат на продолжение военного конфликта.

Ранее премьер Польши раскрыл, сколько еще готова воевать Украина.

