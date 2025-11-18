Противников миграционной политики США обвинили в создании фейковых видео с помощью ИИ

Противники миграционной политики администрации США миграции создают фейковые видео с помощью искусственного интеллекта (дипфейки), чтобы дискредитировать силовиков. Об этом заявило министерство внутренней безопасности (МВБ) США в соцсети Х.

«Радикалы, выступающие против иммиграционной и таможенной полиции, настолько отчаянно стремятся демонизировать американские правоохранительные органы, что создают видеоролики с использованием искусственного интеллекта, чтобы разжигать ненависть», — сообщило МВБ, комментируя разбор подобных роликов от New York Post.

Ведомство назвало эти видео «отвратительной клеветой и ложью».

Там добавили, что подобные видеоролики «способствуют росту числа нападений на 1000% и почти на 8000% увеличению числа угроз» в адрес сотрудников силовых ведомств.

В октябре житель Вашингтона Сэм О'Хара подал иск после того, как его задержали за акцию протеста против Национальной гвардии, во время которой он включал «Имперский марш» из «Звездных войн».

Ранее Трамп пригрозил ввести режим ЧП в Вашингтоне из-за ситуации с мигрантами.