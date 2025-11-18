СМИ: у Европы нет «хорошего плана Б» по предоставлению помощи Украине

NYT: деньги Украины на исходе, а у Европы нет хорошего плана Б

У Европы нет «хорошего плана Б» по финансированию Украины на фоне тупика по вопросу об изъятии российских замороженных активов. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Деньги Украины на исходе, а у Европы нет хорошего плана Б. Европейский союз хочет финансировать военные действия Украины, используя кредит, основанный на замороженных активах России в Бельгии. Если этот проект не будет реализован, простой альтернативы не будет», — говорится в сообщении издания.

Как напоминает NYT, план кредитования, в рамках которого Европейский союз будет использовать активы российского Центробанка в Бельгии для перевода 140 миллиардов евро на Украину, должен был быть принят на политическом совещании блока в прошлом месяце. Однако Бельгия «неожиданно заблокировала его в последнюю минуту».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила, что Украина в 2026 году окажется в экономическом тупике. В связи с этим она предложила три варианта денежной помощи Киеву, один из которых состоит в изъятии замороженных российских активов. ЕС заверил Бельгию, что в этом случае она «не останется одна перед лицом ответных мер со стороны Кремля».

Ранее Стубб надеется, что решение по финансированию Украины найдут до саммита ЕС.