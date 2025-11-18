Трампу пришлось перейти на крик во время обсуждения торговых вопросов

Президент США Дональд Трамп сообщил, что сорвал голос, поскольку ему пришлось кричать во время обсуждения вопросов касательно международной торговли. Об этом сообщает ТАСС.

Журналисты на пресс-конференции в Белом доме спросили политика, почему у него хриплый голос. Глава государства ответил, что он пришлось кричать на людей из-за того, что «они проявили глупость в чем-то, касающемся торговли и страны». Трамп отметил, что он это исправил, но вышел из себя.

Республиканец пояснил, что какое-то государство хотело попытаться «изменить условия договоренностей по торговле».

До этого Трамп заявил, что благодаря пошлинам концу 2025 года инвестиции в американскую экономику превысят $20 трлн. По его словам, за девять месяцев в экономику США вложили свыше $17 трлн.

В апреле этого года Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34%. Лидеры стран по всему миру осудили решение американского президента, пригрозив ответными мерами.

Ранее Трамп назвал «дураками» противников его пошлин.