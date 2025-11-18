Лукашенко поздравил Латвию с днем провозглашения республики

Лукашенко уверен, что Белоруссии и Латвии удастся преодолеть сложности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Латвии с днем провозглашения Латвийской Республики. Его поздравление опубликовано на сайте пресс-службы президента.

Лукашенко назвал независимость «не только уникальной ценностью», но и большой ответственностью за достижение поставленной цели.

«Президент выразил уверенность, что... удастся преодолеть любые сложности и сохранить отношения добрососедства, основанные на взаимной поддержке и уважении», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что Лукашенко пожелал народу Латвии счастья и благополучия, а также предложил посетить республику.

До этого сообщалось, что русскоязычные жители Латвии положительно относятся к белорусскому лидеру.

Белоруссия и Латвия имеют двусторонние дипломатические отношения, установленные в 1992 году. На данный момент отношения остаются напряженными, особенно в связи с геополитической ситуацией. С июля 2024 года в Латвии действует запрет на въезд легковых автомобилей с белорусской регистрацией.

Ранее Белоруссия отменила автобусные рейсы в Латвию и Литву.