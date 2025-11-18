Португалия предупредила об отсутствии слотов в визовом центре

Компания BLS International, выступающая оператором визовых центров Португалии на территории России, объявила о приостановке приема документов на 2025 год. Соответствующее уведомление было размещено на официальном сайте организации.

«Обращаем ваше внимание, что в 2025 году в визовых центрах Португалии больше нет свободных мест для подачи заявлений», — говорится в опубликованном сообщении.

Информация о начале записи на 2026 год будет своевременно размещена на ресурсах BLS. Представители компании принесли извинения за доставленные неудобства.

В начале ноября Европейская комиссия ввела запрет на оформление новых многократных виз для граждан России. Это решение обязывает россиян оформлять отдельную визу перед каждой поездкой в страны Евросоюза. При этом ранее выданные мультивизы сохраняют свою силу, однако все новые заявки будут проходить процедуру усиленной проверки.

В новых правилах предусмотрены отдельные случаи, когда возможно получение визы на более длительный срок. Это касается заявителей, которым необходимы частые поездки в страны Евросоюза и которые способны доказать свою надежность. Супруги, их дети, не достигшие 21 года, и родители граждан России, имеющих законное право на проживание в ЕС, смогут претендовать на многократные визы, действующие в течение года, при условии, что за последние два года они использовали не менее трех виз в соответствии с законом.

Ранее в Минэкономразвития допустили полное прекращение выдачи шенгенских виз россиянам.