На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Госдеп США ужесточил правила допуска прессы на свои мероприятия

Госдеп вслед за Белым домом и Пентагоном ужесточил правила для журналистов
true
true
true
close
Joshua Roberts/Reuters

Госдепартамент США в письменном заявлении объявил об ужесточении правил допуска журналистов, не обладающих постоянными пресс-пропусками, на открытые для репортеров мероприятия.

Теперь журналистам, у которых нет постоянного пресс-пропуска, придется заранее запрашивать право на доступ в здание. Причем это потребуется и в тех случаях, когда речь идет о посещении брифингов для прессы. В случае прибытия без предварительного уведомления во входе может быть отказано.

Обновленные правила вступят в силу с 22 декабря.

В октябре глава министерства войны США Пит Хегсет заявил, что Пентагон во избежание утечек ужесточает правила нахождения сотрудников СМИ. Он отметил, что «ведомство не позволит всем подряд бродить по зданию», хотя раньше политика перемещения для журналистов в Пентагоне была именно такой. По словам Хегсета, министерство установило правила, похожие на те, что применяются в Белом доме.

Ранее Трамп заявил о намерении подать в суд на британское СМИ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами