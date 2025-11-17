На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве начались переговоры Лаврова с главой МИД Индии

ТАСС: стартовали переговоры Лаврова с индийским коллегой Джайшанкаром
В Москве начались переговоры главы министра иностранных дел России Сергея Лаврова с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. Об этом пишет ТАСС.

По словам Джайшанкара, стороны обсудят в том числе украинский вопрос.

«Мы также обменяемся мнениями по поводу сложной ситуации в мире с той открытостью, которая характеризует наши отношения. Это включает украинский конфликт, Ближний Восток, Афганистан и другие [вопросы]», — сказал он.

Глава МИД Индии добавил, страна поддерживает установления мира и надеется, что «все стороны подходят конструктивно к реализации этой цели». По его словам, прекращение конфликтов — это цель всего мирового сообщества.

10 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готовится к визиту российского лидера Владимира Путина в Индию, который намечен на конец текущего года. По его словам, подготовка к поездке ведется активно, а в Кремле рассчитывают, что визит будет содержательным.

Издание Economic Times писало, что Россия и Индия готовят соглашение, которое должно защитить права индийских работников в РФ и в ближайшие годы увеличить их число. Договоренность об этом может быть заключена во время визита президента России Владимира Путина в Индию, отметили журналисты.

Ранее Песков ответил на вопрос о давлении Трампа на Индию и КНР из-за российской нефти.

