Макрон уклонился от ответа на вопрос о поддержке Киева Парижем после его ухода

Макрон надеется на окончание конфликта на Украине до 2027 года
Christophe Ena/Reuters

Макрон выразил надежду на то, что конфликт на Украине закончится до 2027 года. Его слова приводит Le Figaro.

«Я надеюсь, что мир будет достигнут до 2027 года. И я считаю, что последние месяцы ознаменовались решениями, которые стали настоящими поворотными моментами в войне», — заявил французский лидер в ответ на вопрос, будет ли Франция поддерживать Украину после его ухода из Елисейского дворца в 2027 году.

Среди таких решений президент назвал санкции против России, в том числе со стороны США.

По словам Макрона, он по-прежнему полон решимости добиться мира.

17 ноября президент Украины Владимир Зеленский и его французский коллега подписали «историческое соглашение» по вопросу поставок Киеву боевой авиации, а также «защиты неба». Среди прочего, оно предполагает поставку ста истребителей Rafale.

Ранее в России назвали «макроновским безумием» соглашение с Украиной.

