Макрон надеется на окончание конфликта на Украине до 2027 года

Макрон выразил надежду на то, что конфликт на Украине закончится до 2027 года. Его слова приводит Le Figaro.

«Я надеюсь, что мир будет достигнут до 2027 года. И я считаю, что последние месяцы ознаменовались решениями, которые стали настоящими поворотными моментами в войне», — заявил французский лидер в ответ на вопрос, будет ли Франция поддерживать Украину после его ухода из Елисейского дворца в 2027 году.

Среди таких решений президент назвал санкции против России, в том числе со стороны США.

По словам Макрона, он по-прежнему полон решимости добиться мира.

17 ноября президент Украины Владимир Зеленский и его французский коллега подписали «историческое соглашение» по вопросу поставок Киеву боевой авиации, а также «защиты неба». Среди прочего, оно предполагает поставку ста истребителей Rafale.

Ранее в России назвали «макроновским безумием» соглашение с Украиной.