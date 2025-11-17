На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин назвал Федерацию независимых профсоюзов эффективным объединением

Путин отметил эффективность Федерации независимых профсоюзов России
Президент России Владимир Путин назвал Федерацию независимых профсоюзов России (ФНПР) одним из самых эффективных профсоюзных объединений в стране. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

»(Федерация - ред.) выполняет важнейшую государственную функцию, просто важнейшую - по защите прав, интересов работников. И многое делает по контролю за охраной труда, что тоже немаловажно», — сказал глава государства в ходе встречи с председателем ФНПР Сергеем Черногаевым.

По словам Путина, организация насчитывает 44 отраслевых общероссийских профсоюза. Она объединяет почти 20 миллионов членов профсоюзов и 18,8 миллиона человек. Как уточнил российский лидер, это и работающие граждане, и учащиеся средних и высших учебных заведений.

Президент встретился с главой ФНПР в Кремле 17 ноября. В ходе беседы Черногаев заявил, что со следующего года у пяти миллионов граждан вырастет зарплата.

17 ноября РИА Новости сообщило, что за год сильнее всего средние зарплаты в России просели у работников инвестфондов и у частных детективов. У первых средняя зарплата сократилась на 37% и составила 112,9 тыс. рублей, у вторых — заработки уменьшились на 25%, до 81,2 тыс. рублей.

Ранее в России существенно замедлился рост зарплат айтишников.

