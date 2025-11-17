Путин назвал Федерацию независимых профсоюзов эффективным объединением

Президент России Владимир Путин назвал Федерацию независимых профсоюзов России (ФНПР) одним из самых эффективных профсоюзных объединений в стране. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

»(Федерация - ред.) выполняет важнейшую государственную функцию, просто важнейшую - по защите прав, интересов работников. И многое делает по контролю за охраной труда, что тоже немаловажно», — сказал глава государства в ходе встречи с председателем ФНПР Сергеем Черногаевым.

По словам Путина, организация насчитывает 44 отраслевых общероссийских профсоюза. Она объединяет почти 20 миллионов членов профсоюзов и 18,8 миллиона человек. Как уточнил российский лидер, это и работающие граждане, и учащиеся средних и высших учебных заведений.

Президент встретился с главой ФНПР в Кремле 17 ноября. В ходе беседы Черногаев заявил, что со следующего года у пяти миллионов граждан вырастет зарплата.

17 ноября РИА Новости сообщило, что за год сильнее всего средние зарплаты в России просели у работников инвестфондов и у частных детективов. У первых средняя зарплата сократилась на 37% и составила 112,9 тыс. рублей, у вторых — заработки уменьшились на 25%, до 81,2 тыс. рублей.

Ранее в России существенно замедлился рост зарплат айтишников.