Политолог оценил шансы на арест Обамы

Политолог Блохин: Обаму не арестуют, но власти будут оказывать на него давление
Thanassis Stavrakis/AP

Политолог-американист Константин Блохин в интервью «Ридусу» прокомментировал заявление председателя комиссии Совфеда России по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова о том, что экс-президенту США Бараку Обаме угрожает тюремный срок за «государственную измену».

По мнению эксперта, Обаму вряд ли посадят, но Белый дом будет оказывать на него давление.

«Не думаю, что экс-президент будет арестован — такого еще там не случалось. Но, скорее всего, в Белом доме будут пытаться ударить по нему иначе. Трамп будет пытаться расквитаться с Обамой и этим нанести имиджевый ущерб самой Демократической партии — так же, как во времена «вмешательства в выборы» демократы пытались кампанией против него самого ослабить республиканцев», — считает Блохин.

Накануне Пушков заявил, что Барак Обама после разоблачений главы американской Национальной разведки Тулси Габбард может попасть в тюрьму по делу о фальсификации разведывательных данных.

В августе Габбард опубликовала рассекреченные копии писем, принадлежавших главам американских разведывательных ведомств, которые занимали эти должности во время президентства Обамы. Содержание этих писем подтверждает заведомо ложный характер информации о якобы имевшем место вмешательстве России в президентские выборы в США, прошедшие в 2016 году.

Ранее бывшего главу ЦРУ вызвали в суд по делу о «вмешательстве России».

