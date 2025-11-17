Соглашение о поставках Rafale Украине предусматривает и другое вооружение

Соглашение о поставках Rafale Украине рассчитано на десятилетнюю перспективу

Соглашение о поставке Францией Украине 100 истребителей Rafale рассчитано на десятилетнюю перспективу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Елисейский дворец.

«Соглашение рассчитано примерно на десятилетнюю перспективу и предусматривает возможные будущие контракты на приобретение Киевом нового французского вооружения», — говорится в сообщении администрации французского президента.

Речь идет также о сопутствующих вооружениях, системе противовоздушной обороны нового поколения SAMP-T и радиолокационных системах, добавили там.

17 ноября президент Украины Владимир Зеленский и его французский коллега Эммануэль Макрон подписали «историческое соглашение» по вопросу поставок боевой авиации, а также защиты неба. Среди прочего, оно предполагает поставку ста истребителей Rafale.

Ранее Франция ввела в эксплуатацию ракету ASMPA-R, способную нести ядерный заряд.