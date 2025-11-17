Еврокомиссию уличили в использовании «генератора чепухи»

Ирландский совет по гражданским свободам (ICCL) подал жалобу на Европейскую комиссию за использование моделей генеративного искусственного интеллекта (ИИ) при ответе на официальные запросы. Об этом пишет РИА Новости.

«Институты ЕС обязаны предоставлять достоверную информацию. Полагаясь на «генераторы чепухи», они могут нарушить свои обязательства по договорам, гарантирующим гражданам право на надлежащее управление», — говорится в заявлении совета.

По словам активистов, жалоба была подана европейскому уполномоченному Терезе Анжинью из Португалии.

Как пишет издание Euractiv, в ее офисе ответили, что вопрос о возбуждении официального расследования пока оценивают.

В октябре этого года опрос, проведенный сервисом онлайн-коммуникаций «Контур.Толк», показал, что более половины опрошенных россиян (63%) хотя бы раз замечали, что коллега использует искусственный интеллект для ответов на сообщения без их ведома. 7% сталкиваются с этим часто. 27% замечают использование ИИ на работе время от времени, 29% — редко. При этом большинство респондентов говорят, что отличают ИИ-сообщения от тех, что написал человек (84%), а треть из них делают это легко.

Ранее стало известно, что российские работодатели считают умение использовать ИИ важным современным навыком.