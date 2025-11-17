Во Франции заявили, что Зеленский «ослаб» на фоне коррупционного скандала

Ослабленный коррупционным скандалом президент Украины Владимир Зеленский пытается заручиться поддержкой союзников. Об этом пишет французская газета Le Monde.

По данным издания, разоблачения масштабной коррупционной схемы на Украине может создать весомые аргументы европейским политикам, которые поддерживают сокращение военной помощи для украинской стороны и выступают против вступления Киева в Евросоюз.

Один из представителей администрации президента Франции Эммануэля Макрона заявил, что власти потребовали от Зеленского бескомпромиссной борьбы с коррупцией. Он добавил, что требования в данном контексте украинскому лидеру «хорошо известны».

До этого украинское агентство УНИАН в своем Telegram-канале писало, что Зеленский прибыл с официальным визитом в Париж.

По данным «Страна.ua», кроме поставок Киеву оружия, лидеры двух государств планируют обсудить гарантии безопасности в случае введения режима прекращения огня в зоне российско-украинского конфликта. Также, как стало известно, Макрон и Зеленский вместе посетят штаб многонациональных сил, который в данный момент существует лишь на бумаге.

В ходе визита представители стран уже успели подписать «историческое соглашение» по вопросу поставок Киеву боевой авиации, а также «защиты неба».

Ранее Зеленский объявил о закупке у Франции сотни истребителей.